رئيس محكمة الأسرة سابقا: حلمي تحقق في الجمهورية الجديدة بتعييني قاضية

قالت المستشارة هايدي الفضالي، رئيس محكمة الأسرة سابقًا، إن حلمها تحقق في عصر الجمهورية الجديدة، وعصر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما اهتم بالمرأة، وتم تعيينها من بين الـ12 قاضية في القضاء كانت في تلك الفترة بريق أمل لدخول المرأة وتحقيقها مكتسبات.

المرأة بدأت تدخل المناصب في القضاء بكثرة

وأوضحت «الفضالي» خلال لقائها ببرنامج «السفيرة عزيزة» على فضائية «dmc»،اليوم الأحد، أنه منذ تلك اللحظة، المرأة بدأت تدخل المناصب في القضاء بكثرة، وكان لأول مرة المرأة تلتحق بمنصب محام عام، في عصر الرئيس السيسي، مشيرة إلى أنه بعدها تم استقبال قاضيات من إنجلترا، لكي يروا المرأة في منصبها داخل مصر، وكانوا فخورين بأن المرأة بدأت تلتحق ويكون لها مكتسبات في مناصب أخرى.

تعديل القانون من أجل المرأة

وتابعت أنها وقت وجودها في الحوار الوطني، ومؤتمر حكاية وطن شاهدت نماذج عديدة، التي تسعى لتعديل القانون من أجل المرأة، لافتة إلى أن هناك عدة قوانين تم تعديلها التي تنصف المرأة مثل تغليظ قانون التحرش، وتغليظ قانون الميراث، وغيرها من القانونين».