الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة.. خطوات سهلة من التليفون

يهتم الكثير من الأزواج الذين تقع بينهم خلافات تصل إلى المحاكم بمعرفة طريقة الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة، وتتيح وزارة العدل هذه الخدمة للمواطنين الذين رفعوا قضايا أو المحامين الموكلين عنهم، ويمكن الاستعلام عن تلك القضايا بخطوات سهلة وبسيطة من خلال الموقع المخصص لذلك.

خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة

وجاءت خطوات الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة على النحو التالي:

- يمكن الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة برقم القضية والاسم من خلال الدخول على موقع وزارة العدل من هنــــــا.

- اكتب البيانات المطلوبة والتي تشمل درجة التقاضي ونوع الدعوى ورقم الدعوى والمحكمة والسنة.

- اضغط على أيقونة بحث.

- تظهر جميع المعلومات المتعلقة بالقضية.

خطوات الاستعلام عن جلسة قضية في محكمة الأسرة

يمكن للمواطن الاستعلام عن جلسة في قضية بمحكمة الأسرة عن طريق اتباع بعض الخطوات التالية:

- الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية.

- اختيار الاستعلام عن رول المحكمة وتحديد نوع القضية ورقمها وتاريخها حتى الحصول على البيانات المطلوبة بسهولة ودون أي مجهود.

الاستعلام عن القضية في محكمة الأسرة برقم القضية

ويمكن الاستعلام عن القضية في محكمة الأسرة برقم القضية، باتباع الخطوات الآتية:

- ادخل على موقع وزارة العدل اضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

- اختار الاستعلام عن قضية في محكمة الأسرة.

- اضغط على الاستعلام عن القضية بالرقم.

- حدد نوع القضية، ودرجة المحكمة المكلفة بالنظر في القضية أمامها، وسجيل جميع البيانات المطلوبة، وتأكد من صحتها.

- اضغط على أيقونة بحث.

- تظهر لك جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.

إجراءات القضايا بمحكمة الأسرة

تختص محكمة الأسرة بعدد من القضايا، حددها القانون رقم 10 لسنة 2004، حيث تكون محكمة الأسرة المختصة بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين دون غيرها.

كما تختص محكمة الأسرة بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما، أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو الفسخ، وكذلك دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواءً للزوجة أو الأولاد أو الأقارب.

وتختص محكمة الأسرة بدعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها، وحضانة الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته، وجميع دعاوى الأحوال الشخصية، ويحدد تلك الاختصاصات الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 10 من قانون تنظيم بعض إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية.

وينشأ بقلم كتاب محكمة الأسرة، عند رفع أول دعوى، ملف للأسرة تودع فيه أوراق هذه الدعوى، وأوراق جميع الدعاوى الأخرى التي ترفع بعد ذلك وتكون متعلقة بذات الأسرة.

ما القضايا التي يمكن أن يرفعها الزوج على زوجته؟

من المعتاد أن الزوجة هي من تقوم برفع الدعوى واللجوء لمحكمة الأسرة لتضررها من الزوجين إلا أن القانون يسمح للزوج برفع دعوى في محكمة الأسرة في بعض الأمور مثل:

- رؤية الأطفال.

- إسقاط حق الزوجة في الحضانة.

- رفع دعوى نشوز على الزوجة.

- بتقليل قيمة النفقة الزوجية.

- استرداد مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة.

خدمات وزارة العدل أون لاين

وفي ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الدولة متمثلة في الهيئات والمصالح، تقدم وزارة العدل، عدد من الخدمات إلكترونية للمواطنين، عبر موقعها الرسمي، على شبكة الإنترنت، للتسهيل على المواطنين بعدم الذهاب إلى المحاكم.

وحددت وزارة العدل 4 خدمات إلكترونية تتعلق بالمحاكم وتتمثل في الآتي:

1- الاستعلام عن رول الجلسات.

2- الاستعلام عن موقف دعوى.

3- الاستعلام عن رول دعوى.

4- الاستعلام عن وجود استئناف من عدمه.

كيفية الاستفادة من خدمات وزارة العدل

يمكن الاستفادة من خدمات وزارة العدل أون لاين عبر الهاتف المحمول أو جهاز الكمبيوتر، واتباع الخطوات التالية:

- تصفح موقع وزارة العدل.

- اختيار الخدمة التي يحتاجها المواطن بالضغط عليها.

- ادخال البيانات المطلوبة بشكل سليم.

- اضغط على البحث.

- سيظهر نتيجة الخدمة التي ترغب في الحصول عليها.