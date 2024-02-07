«ميركافا» تصبح خردة في غزة.. كيف دمرت الفصائل الفلسطينية أقوى أسلحة إسرائيل؟

باتت الدبابة «ميركافا» الإسرائيلية على مدار 4 أشهر محط سخرية بكافة منصات التواصل الاجتماعي العربية والعالمية، بعد اصطيادها من جانب الفصائل الفلسطينية منذ أحداث السابع من أكتوبر بقذائف بدائية الصنع مثل قذيفة «الياسين-105» وعبوات «شواظ»؛ إذ لم يمر يوما دون إعلان عن استهداف دبابات من ذلك النوع سواء من جانب حركة «حماس» أو «سرايا القدس».

خسائر جيش الاحتلال للدبابة «ميركافا»

وبحسب بيانات الفصائل الفلسطينية المستمرة، فقد خسر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الدبابات من نوع «ميركافا» بينها 32 دبابة خلال ساعات قصيرة وقت أحداث السابع من أكتوبر، وفقا لـ«روسيا اليوم»، وبعدها تلت الحرب على غزة؛ لتستمر المقاومة الفلسطينية في تدمير أعداد كبيرة منها لعل آخرها إعلان استهداف آلية إسرائيلية من نوع ميركافا بقذيفة مضادة للدروع غربي مدينة غزة خلال الساعات القليلة الماضية، حسبما أفادت «قناة القاهرة الإخبارية».

وفيما يتعلق بآخر إحصائية نشرتها الفصائل بشأن أعداد الأسلحة الإسرائيلية التي دمرتها، فقد أظهر بيان يعود لديسمبر 2023 أنهم استطاعوا تدمير نحو 700 آلية عسكرية بينها الدبابة «ميركافا»، التي ظهرت منذ سبعينيات القرن الماضي كأهم أسلحة جيش الاحتلال، بحسب «روسيا اليوم».

وعلى الرغم من ثمن الدبابة الباهظ، المقدر بنحو 6 ملايين دولار، إلى أنها تعرضت للتدمير سواء بشكل كلي أو جزئي.

خسائر اقتصادية

وفيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية المتعلقة، فقد خرج تقرير نهاية شهر ديسمبر الماضي يكشف أن سوق السلاح الإسرائيلي شهد تراجعا بشكل كبير وسط توقعات بتراجع أكبر عقب فسخ دول لعقود صفقات، جراء تراجع هيبة الأسلحة الإسرائيلية بالمعارك خصوصا الدبابة «ميركافا»، بحسب «سكاي نيوز»؛ ليصبح 10 آلاف إسرائيلي مهدد بالتسريح مع احتمالات إغلاق نحو 200 مصنع للإنتاج الحربي بعد قرار دولة الاحتلال بشأن وقف تصدير السلاح للجيوش الأجنبية.

متى ظهرت الدبابة؟

وفيما يتعلق بظهور تلك الدبابة فيعود الأمر إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي، وتعد محلية الصنع ويمتلك منها جيش الاحتلال نحو ألفي دبابة والتي تنتمي إلى أربعة أجيال، وتدرج إسرائيل بين الدول العشر الأولى في العالم بالنسبة لهذا السلاح، بحسب «روسيا اليوم».

و«ميركافا»، بحسب بيانات جيش الاحتلال الإسرائيلي هي هجين ثقيل بين الدبابة وناقلة الجنود، وعلاوة على طاقم الدبابة يمكنها حمل العديد من جنود الإنزال، فيما تشير التقارير إلى أن ترسانة إسرائيل من الدبابات تضم 160 قطعة من طراز «ميركافا – 3»، و200 دبابة من الطراز الأحدث «ميركافا – 4».