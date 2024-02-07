بأقلام الإمام الأكبر والعلماء.. 22 عنوانا تتصدر مبيعات الأزهر بمعرض الكتاب

قدَّم جناح الأزهر الشريف بمعرِض القاهرة الدولي للكتاب لزواره من الجمهور والباحثين وطلاب العلم، على مدار أيام المعرض، مئات المصنفات في العقيدة وعلم الكلام والفلسفة والمنطق والتفسير والحديث واللغة العربية، بأقلام عددٍ من كبار علماء الأزهر والعالم الإسلامي، من إصدارات العديد من الهيئات في الأزهر: مجمع البحوث الإسلامية، وهيئة كبار العلماء، ومكتب إحياء التراث الإسلامي، ومرصد الأزهر لمكافحة التطرف، ومركز الأزهر للترجمة، وسلسلة كتاب نور

22 كتابًا تتصدر مبيعات الأزهر بمعرض الكتاب

وتصدَّر 22 كتابًا مبيعات جناح الأزهر بمعرض الكتاب، بأقلام عدد من كبار العلماء، كالتالي:

- كتاب «الأطفال يسألون الإمام»، يشتمل على إجابات لـ38 سؤالًا للأطفال، يجيب عليها فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، من إصدارات سلسة كتاب "نور".

- كتاب «المواقف» للقاضي عضد الدين الإيجي، أورد فيه المؤلف شُبهَ الطاعنين على عقائد أهل السنة، ووضعها في ميزان العقل المؤيد بالنقل، فقرر العقائد تقريرًا دقيقًا لا تبقى معه شبهة لمستشبه، وفق ضوابط حاكمة، وقواعد مرعية ظهرت فيها براعة المؤلف وغزارة ملكاته ومعارفه، من إصدارات مكتب إحياء التراث بالأزهر.

- كتاب «ألفاظ وعبارات الجرح والتعديل بين الأفراد والتكرير والتركيب ودلالة كل منها على حالة الراوي والمروي»، بقلم د. أحمد معبد عبد الكريم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر

- كتاب «الإمام ورد المزاعم الصهيونية»، يقدم توثيقًا لمقولات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في صورة ردود على المزاعم الصهيونيَّة، من أجل التعريف الموجز بأهم الشبهات المثارة حول القضية الفلسطينية ورد فضيلته عليها؛ تخليدًا لهذه الردود في ذاكرة الأمة الإسلامية والعالم أجمع، من إصدارات مرصد الأزهر

- كتاب «مبادئ الفنون»، لمحمد بن حسنين مخلوف، وكيل الأزهر الأسبق، من إصدارات مكتب إحياء التراث بالأزهر.

- كتاب «نَيْل السعادات في تحقيق المقولات»، للسيد البليدي، وهو كتاب مختصر في بيان المقولات، والعقول العشرة والأفلاك، حيث يُعرِّف المؤلف بمعنى المقولات عند الحكماء، وحقيقتها، وكُنهها، وعددها، من إصدارات مكتب إحياء التراث بالأزهر.

- كتاب «طوالع الأنوار من مطالع الأنظار» للإمام ناصر الدين البيضاوي، تحقيق د. محمد ربيع جوهري، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب «توحيد العبادة بين المذهب الأشعري والمدرسة التيمية»، بقلم د. عبد الله محمود سرور النجار، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية

كتاب من قضايا المرأة في السنة النبوية

كتاب «من قضايا المرأة في السنة النبوية.. شبهات وردود»، إعداد لجنة السنة النبوية بهيئة كبار العلماء، من إصدارات هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

- كتاب «مداخل إلى العقيدة الإسلامية»، للأستاذ الدكتور يحيى هاشم حسن فرغل، ويتناول المعرفة في القرآن الكريم، مصدر المعرفة والهداية، موارد المعرفة، العقل وأنواعه، النظر عند المتكلمين، المدخل الفطري والعقلي للإيمان بالله، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

- «عقيدتنا»، بقلم الأستاذ الدكتور محمد ربيع جوهري، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

- كتاب «موقف السعد التفتازاني من المسائل الخلافية بين الأشاعرة والماتريدية»، بقلم د. محمد مشعل، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب «تاريخ الأنبياء.. تحقيق وتوثيق»، بقلم د. محمود عبده نور الدين، أستاذ التاريخ والحضارة بجامعة الازهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

- كتاب «منهج التَّفكير العلمي عند الإمام الغزالي (الإشكاليات – القواعد – المقاصد)»، بقلم د. أحمد إسماعيل أبو شنب، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية

كتاب «القول المفيد في الاجتهاد والتفكير»، بقلم أ.د/ حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب «كيفية دلالة النصوص الشرعية على الأحكام»، بقلم أ.د/ حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب «علم التَّصوف»، بقلم الدكتور محمد مصطفى، أستاذ العقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين بالقاهرة، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر.

كتاب «الطِّراز الحديث في فن مصطلح الحديث»، بقلم محمد أبي الفضل الجيزاوي، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب «مذكرة في علوم القرآن»، بقلم العلامة الشيخ محمود أبو دقيقة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف.

كتاب ‏العسل المصفَّى في سيرة النبي المصطفى

كتاب ‏«العسل المصفَّى في سيرة النبي المصطفى ﷺ» (دراسة قرآنية حديثية تفصيلية، ودروس تربوية ودعوية)، في ثلاثة أجزاء، بقـلم ‏الأستاذ الدكتور/ مروان محمد مصطفى شاهين، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر، من إصدارات مجمع البحوث الإسلامية.

كتاب «ضوء القمر على نخبة الفِكَر»، بقـلم الشيخ/ محمد علي أحمدين من علماء الأزهر الشريف، من إصدارت مجمع البحوث الإسلامية.

- كتاب «دلالة الحقيقة والمجاز على الأحكام الشرعية وأثرها في الفقه الإسلامي»، بقلم أ.د/ حمدي صبح طه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، من إصدارات مكتب إحياء التراث بالأزهر.

يُذكر أن 3 إصدارات من مؤلفات الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، تصدَّرت مبيعات جناح مجلس حكماء المسلمين بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، وهي: «مقومات الإسلام»، «نظرات في فكر الإمام الأشعري»، أهل السنة والجماعة.