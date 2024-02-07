أستاذ علوم سياسية: الهدنة المؤقتة في غزة بداية لتسوية تقود لنزع جذور الأزمة

قال إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، إن الدولة المصرية بذلت مجهودات مكثفة على الأصعدة السياسية والإنسانية والدبلوماسية، لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، سواء من الناحية التاريخية، منذ عام 1948 أو الآن، في ظل العدوان المتواصل لجيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، مشيرًا إلى أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، وزيارة وزير خارجية فرنسا، ستيفان سيجورني، إلى مصر، خلال الساعات القليلة الماضية، تهدف إلى الوصول لاقتراحات تخص عملية وقف إطلاق النار الفوري، وتبادل الأسرى والمحتجزين.

عملية تبادل الأسرى

وأضاف «بدر الدين» خلال حديثه عبر مكالمة هاتفية لتغطية خاصة مع الإعلامي محمد الرميحي على قناة «إكسترا نيوز»: «يُقال أن هناك رد إيجابي من حماس على عملية تبادل الأسرى والهدنة المؤقتة، ومن المتوقع أن هذه الهدنة سيترتب عليها التوصل لإيقاف إطلاق النار بشكل نهائي، وهذا تمهيد للوصول لتسوية سياسية تنزع جذور الأزمة، والتي تنعكس سلبًا على منطقة الشرق الأوسط والعالم بأكمله».

الانتخابات الأمريكية المقبلة

وتابع أستاذ العلوم السياسية أن هناك أبعاد وتغيرات دولية تُمكن دول مختلفة من تغيير رأيها، منها الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي قد تدفع الولايات المتحدة لبذل مزيد من الجهد للإفراج عن الأسرى وتطبيق الهدنة، واستطرد بقوله: «يمكن أن يكون هناك مقترحات لتبادل الاسرى، على سبيل المثال، الإفراج عن 10% من الأسرى الإسرائيليين لدي حماس، مقابل 10% من الفلسطينيين لدي إسرائيل، فهذه القضايا ممكن أن تطرح في البحث لحل الأزمة».