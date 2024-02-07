«محلية النواب» تطالب بهيكلة هيئة المساحة المصرية

طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية ودعمها، لتفعيل دورها على الوجه الأمثل، بما يحقق الصالح العام للوطن والمواطن.

ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة

أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة إعادة هيكلة هيئة المساحة، باعتبارها هيئة وطنية لديها ندرة في التمويل والكوادر البشرية.

وأستطرد النائب: «اللجنة على استعداد لتقديم كل الدعم اللازم للهيئة لإعادة هيكلتها وتفعيل دورها».

مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية

وطالب رئيس هيئة المساحة، تقديم رؤية أو مشروع كامل بإعادة هيكلة هيئة المساحة المصرية، موضحا هذه مؤسسة كبيرة، ولكم كل الدعم من اللجنة، لكن لا بد أن تقدم لنا دراسة وندعمك ونقف معك، وعلى استعداد نوصل صوتكم لأعلى مستوى، ونجحت هذه اللجنة، في نقل ملف إدارة المخلفات إلى أن يصبح على جدول أعمال مجلس الوزراء، ومتابعة رئيس الجمهورية.

وأشار رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هناك حالات فساد تستوجب الإحالة للنيابة العامة، والأمر يحتاج إلى وقفة لمواجهة أوجه القصور، مؤكدا ضرورة تطبيق وتفعيل القوانين والتشريعات على أرض الواقع.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الأربعاء، بحضور اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، لمناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب علي أحمد علي، بشأن إعادة النظر في الكتاب الدوري رقم 267 لسنة 2021 الصادر عن وزارة التنمية المحلية والكتابين الدوريين الصادرين عن محافظ كفر الشيخ رقمي 28،29 لسنة 2020، والمتضمنين عدم النظر في أي طلبات متعلقة بإقامة المنشآت والمشروعات متعددة الأغراض على أراضي المحافظة، ومنطقة الشريط الساحلي أيا كانت جهة ولايتها.