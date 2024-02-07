رئيس جامعة كفر الشيخ يترأس لجنة اختيار عميد كلية علوم الثروة السمكية

ترأس الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، اجتماع لجنة اختيار عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد بالجامعة؛ لإجراء المقابلات واختيار المرشحين لعمادة الكلية، وذلك بعضوية الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الأسبق والأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور فتحي فاروق، رئيس لجنة قطاع الدراسات البيطرية وعميد كلية الطب البيطري الأسبق والأستاذ المتفرغ بالكلية جامعة القاهرة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة، والدكتور إبراهيم الهواري، عميد كلية علوم الثروة السمكية والمصايد السابق والأستاذ المتفرغ بالكلية.

مقترحات المرشحين لعمادة كلية علوم الثروة السمكية

وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إنّ اللجنة استمعت خلال اجتماعاتها إلى خطط تطوير الأداء ومقترحات وأفكار المتقدمين للترشح لعمادة الكلية ورؤية كل متقدم لتطويرها سواء من الناحية التعليمية أو البحثية أو المجتمعية.

وأكد «دسوقي»، حرص جامعة كفر الشيخ على اختيار عمداء الكليات على مستوى الجامعة وفقاً للمعايير المحددة وبحيادية كاملة وطبقاً لمحددات القرار الوزاري في هذا الشأن، والمُعتمد من المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.