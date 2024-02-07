تفاصيل قرار الرئيس السيسي برفع مرتبات المعلمين وزيادة معاشات تكافل وكرامة

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، تخصيص 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة حماية اجتماعية لرفع العبء عن المواطنيين تضمنت رفع أجور المعلمين والمعاشات وكذلك المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية تكافل وكرامة، كالتالي:

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

- %15 زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

- %15 زيادة لمعاشات "تكافل وكرامة" بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال سنة 55% من قيمة المعاش، وتخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.