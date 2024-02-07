الرئيس السيسي يقرر زيادة أجور العاملين بالدولة بحد أدنى 1000 جنيه

قال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

تضمن القرار توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

تضمن القرار رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.