السيسي يوجه برفع الإعفاء الضريبي للعاملين بالقطاعين العام والخاص حتى 60 ألف جنيه

وجه الرئيس السيسي، الحكومة برفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص، بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.

وقال المستشار أحمد فهمي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي، وجه بأكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية يجري تنفيذها اعتباراً من الشهر المقبل.

تضمنت قرارات الرئيس توجيه الحكومة بزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيهاً شهرياً بحسب الدرجة الوظيفية.

تضمن القرار أيضا رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.