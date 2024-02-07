تفاصيل قرار السيسي برفع مرتبات العاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رفع أجور العاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أحمد فهمي، بأن الرئيس اطلع خلال اجتماع اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، على تطورات الوضع الاقتصادي العام، وإجراءات الحكومة لضبط أسعار السلع والخدمات بالأسواق، والحد من التضخم، وتحقيق الاستقرار على مستوى الاقتصاد الكلي.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكبر حزمة حماية اجتماعية لرفع العبء عن المواطنيين تضمنت رفع أجور العاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، كالتالي:

- 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- 1,6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية.

- 4,5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.

- رفع حد الإعفاء الضريبي لكل العاملين بالقطاعين العام والخاص بنسبة 33%، من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه.