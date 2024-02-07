رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الأزهر يدين هجوم «مقديشو» ويطالب المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على الإرهاب

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:18 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الأزهر الشريف

الأزهر الشريف

أدن الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًّة بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

الأزهر يرفض الجريمة النكراء

أكِّد الأزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء، التي تخالف تعاليم جميع الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وتؤكد تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على كل مظاهر هذا الإرهاب الخبيث.

كما أعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للصومال؛ قيادة وشعبًا، ولأهالي الضحايا، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.

اقرأ المزيد:

بأقلام الإمام الأكبر والعلماء.. 22 عنوانا تتصدر مبيعات الأزهر بمعرض الكتاب

حصاد جناح الأزهر بمعرض الكتاب.. «الأطفال يسألون الإمام» يتصدر المبيعات

جامعة الأزهر تعقد دورة تدريبية عن الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني

شيخ الأزهر لـ مجدي يعقوب بعد فوزه بجائزة زايد: إنجازاتك شاهدة على إنسانيتك

كيف صعد النبي في ليلة الإسراء والمعراج بـ«الرفرف» بعد البراق؟.. الأزهر يوضح

هل ليلة الإسراء والمعراج يوم 27 رجب؟.. الأزهر والإفتاء يفجران مفاجأة
بقلم أحمد الشرقاوي