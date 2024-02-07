الأزهر يدين هجوم «مقديشو» ويطالب المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على الإرهاب

أدن الأزهر الشريف، الهجوم الإرهابي الذي استهدف سوقًا شعبيًّة بالعاصمة الصومالية مقديشو، اليوم، وأسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

الأزهر يرفض الجريمة النكراء

أكِّد الأزهر رفضه لهذه الجريمة النكراء، التي تخالف تعاليم جميع الشرائع والأديان السماوية والقوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية، وتؤكد تجرد مرتكبيها من كل مظاهر الرحمة والإنسانية، مطالبًا المجتمع الدولي بالتكاتف للقضاء على كل مظاهر هذا الإرهاب الخبيث.

كما أعرب الأزهر عن خالص تعازيه وصادق مواساته للصومال؛ قيادة وشعبًا، ولأهالي الضحايا، داعيًا الله - عز وجل - أن يتغمَّدهم بواسع رحمته، وأن يَمُنَّ على المصابين بالشفاء العاجل.