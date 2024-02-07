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«المستقلين الجدد»: قرار الرئيس بزيادة الأجور خطوة لتخفيف الأعباء عن المواطن

كتب:

محمد أباظة
05:36 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
الدكتور هشام عناني

الدكتور هشام عناني

قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع أجور العاملين بالدولة، خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، لمواجهه ارتفاع السلع الرئيسية.

رفع حد الإعفاء الضريبي

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن رفع حد الاعفاء الضريبي على المواطنين، خطوه تكيميلية لزيادة الأجور، وسيكون لها الأثر في تخفيف الأعباء عن المواطن المصري.

الحماية الاجتماعية

ويشيد الحزب بتوجيهات الرئيس الخاصة بحزمة الإجراءات الخاصة بالحماية الاجتماعية، التي تمس قطاع كبير من الشعب.

ويرى الحزب أن تلك التوجيهات تأتي في إطار جهود الدولة، لتقليل مجابهة الأزمة الاقتصادية، وتماشيا مع دعوة الرئيس بإجراء حوار وطني أعمق للوصول إلى حلول مدروسة لكل التحديات الاقتصادية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرر زيادة أصحاب المعاشات 15%، زيادة في المعاشات لـ13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه.

شملت قرارات الرئيس السيسي، زيادة 15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة، بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يجري تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات تكافل وكرامة في العام المالي 2024-2025.

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محمد أباظة
بقلم محمد أباظة

محرر بقسم المتابعة الإخبارية، متخصص في الفيتشرات النوعية والتقارير المصنوعة- حاصل على بكالوريوس إعلام ـ قسم صحافة ـ تقدير عام امتياز.