«مصر أكتوبر»: حزمة الحماية الاجتماعية أثلجت صدور الفئات الأولى بالرعاية 

أكّدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، لدعم المواطن في ظل الظروف الراهنة برفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، اعتبارًا من الشهر المقبل، توضح للمواطن أنه في دائرة اهتمام القيادة السياسية.

رفع الحد الأدنى للأجور

وأضافت «مديح» في بيان، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بـ 15% زيادة في المعاشات لـ 13 مليون مواطن، بتكلفة إجمالية 74 مليار جنيه، و15% زيادة في معاشات «تكافل وكرامة» بتكلفة 5,5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، على أن يتم تخصيص 41 مليار جنيه لمعاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024/2025، تخفف عن هذه الفئات حدة الأزمة الاقتصادية.

الفئات الأولى بالرعاية

وتابعت رئيس حزب مصر أكتوبر، أن الرئيس دائما ما يخرج في الوقت المناسب، ويثلج صدور الفئات الأولى بالرعاية والموظفين والعاملين، مؤكدة أن الدولة تسعى لتخفيف حدة الأزمة والخروج منها في أقرب وقت، وهو ما ظهر في خطة ترشيد الإنفاق.

وطالبت المواطنين بالتحمل والوقوف خلف وطنهم، الذي يواجه تحديات وصعوبات وضغوطات كثيرة، حتى يمكننا العبور من الأزمة الراهنة، مضيفة «المصريون جدعان ودائمًا ما يثبتوا حبهم لبلدهم بالأفعال، وهذا ما تنتظره بلدهم منهم».