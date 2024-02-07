احسب مرتبك كام بعد زيادة الحد الأدنى للأجور التي أعلن عنها الرئيس

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل، العديد من القرارات المهمة بهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن كل المواطنين، والتي تُعد أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية ويجري تنفيذها بداية من الشهر المقبل.

المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور

تستعرض «الوطن» المرتبات بعد زيادة الحد الأدنى للأجور لجميع الأجور بنسبة 50%، وجاءت القرارات كالتالي:

- الحد الأدنى إلى 6000 جنيه شهرياً.

- لكل العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية: سوف يتم زيادة الأجور بها بحد أدنى من 1000 إلى 1200 جنيه وفقاً للدرجة الوظيفية.

- للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية: علاوات دورية بنسبة 10% من إجمالي الأجر الوظيفي، ولغير المخاطبين: بنسبة 15% من إجمالي الأجر الأساسي، وذلك بحد أدنى قيمته 150 جنيها.

- الدرجة السادسة: حافز إضافي يبدأ من قيمة 500 جنيه، ويزيد بعد ذلك بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، حتى يصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة.

- زيادات إضافية لكل من الأطباء والتمريض والمعلمين إلى جانب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات.

- أجور المعلمين في التعليم قبل الجامعي: زيادة إضافية تتراوح من 325 جنيهاً إلى 475 جنيهاً.

- أعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض: زيادة إضافية تتراوح من 250 إلى 300 جنيه بشأن بدل المخاطر للمهن الطبية.

- أصحاب المعاشات: زيادة قيمتها 15%.

- أصحاب معاشات «تكافل وكرامة»: 15%، حيث تصبح الزيادة خلال سنة 55% من إجمالي قيمة المعاش.