زيادة في المرتبات.. يبدأ موعد الصرف والتطبيق الشهر المقبل

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة للقطاعين الحكومي والخاص، على أن يكون موعد الصرف والتطبيق خلال الشهر المقبل.

موعد الصرف والتطبيق.. زيادة المرتبات

وخلال اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، أقر بزيادة المرتبات للموظفين، ويكون موعد الصرف والتطبيق بداية من شهر مارس المقبل.

زيادة أجور العاملين في الدولة

وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليكون 6 آلاف جنيه في الشهر، فضلا عن زيادة أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية ليكون الحد الأدنى يتراوح ما بين 1000 إلى 1200 جنيه وذلك حسب الدرجة الوظيفية للعاملين.

التخفيف عن كاهل المواطنين

وخلال شهر ديسمبر من العام الماضي 2023 كان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أقر بعلاوة استثنائية للعاملين في الدولة سواء القطاع الحكومي أو القطاع الخاص وذلك للتخفيف عن كاهل المواطنين وتطبيق حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية لهم.

وتبذل الحكومة المصرية قصار جهادها لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية.