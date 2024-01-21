«اتحاد العمال» يكشف موعد صرف زيادة المرتبات والمعاشات

زيادة المرتبات والمعاشات، من الأمور التي تهم قطاع كبير من المواطنين، بالتزامن مع اقتراب موعد تطبيق الزيادات في إطار حزم الحماية الاجتماعية التي تتخذها الدولة المصرية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتأمين الفئات الأولى بالرعاية في ظل الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم.

زيادة المرتبات والمعاشات

وفي إطار الحديث عن زيادة المرتبات، أوضح مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد العمال لـ«الوطن»، أنّ تطبيق زيادة الأجور والمعاشات سيكون خلال أيام، موضحًا أنّ نسبة الزيادة في المعاشات وفقًا لما نص عليه قانون العمل 148، ستكون 15% من الأجر الأساسي، على أنّ تكون زيادة المرتبات بنسبة 7% من الأجر الشامل، بحسب قانون الخدمة المدنية، وهي المحددة بالعلاوة الدورية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وأضاف نائب رئيس اتحاد العمال: «نحن على موعد مع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص ورفعه لـ3500 جنيه، بدلًا من 3000 جنيه، بحسب وزارة المالية، والمنتظر صرفه خلال ساعات مع مرتبات شهر يناير».

وثمّن «البدوي»، توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، باتخاذ حزمة جديدة من إجراءات الحماية الاجتماعية، التي تستهدف تحسين الأجور، مؤكدًا أنّ التوجيه الرئاسي، بزيادة الإنفاق لتحسين أحوال المواطنين بهدف رفع مستوى المعيشة، يستهدف تخفيف العبء على المواطن.

توفير حياة كريمة للمواطنين

وأكد نائب رئيس اتحاد العمال، أنّ الدولة المصرية حريصة على توفير حياة كريمة للمواطنين ورفع الأعباء عن كاهلهم، سواء بالإجراءات أو من خلال المبادرات الاجتماعية اللازمة الشاملة لكل القطاعات والملفات المختلفة اقتصاديًا وصحيًا وتعليميًا واجتماعيًا.

وأشار إلى أنّ هذه الإجراءات، تحفز من الاستقرار الاقتصادي، وتدعم عمليات جذب الاستثمار والمستثمرين، وخدمة مصلحة الاقتصاد الوطني، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.