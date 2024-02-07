عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية مارينا المصري، عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا بعنوان: شولتس حذر من التأثر بتلك الدعوات.. «حزب البديل من أجل ألمانيا» يدعو للخروج من الاتحاد الأوروبي.

قبل نحو 4 سنوات من الآن، كانت بريطانيا تعلن انفصالها رسميا عن الاتحاد الأوروبي، فيما عرف وقتها بـ«بريكزت»، الأمر الذي كان من شأنه إحداث تغييرات كبيرة وعميقة في سياسات الاتحاد الأوروبي وأوضاعه الاقتصادية، فضلاً عن تأثيرات انعكست بطبيعة الحال على بريطانيا.

الآن، وبينما نحن في عام 2024 تفكر ألمانيا في القرار نفسه، حيث إن حزب البديل من أجل ألمانيا كان صاحب الدعوى بخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، وهي الدعوة التي لاقت أصداءً واسعة في الداخل، في ظل تصاعد الاحتجاجات من جانب المزارعين والسائقين اعتراضا على القوانين الأخيرة، الأمر الذي بات يهدد أكبر اقتصاد أوروبي وثالث قوة اقتصادية في العالم.

حذر المستشار الألماني أولاف شولتز، من أن هذه الدعوات قد تؤدي إلى ما وصفه بتدمير الثروة في ألمانيا، فضلا عن تأثر عدة دول بالسلب حال تطبيق الخروج، أبرزها إسبانيا وإيطاليا.