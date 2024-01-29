فوز ألمانيا بذهبية 25 متر مسدس سريع في بطولة كأس العالم للرماية

اختتمت منافسات اليوم الرابع لبطولة كأس العالم لرماية المسدس والبندقية والبندقية خرطوش 2024، التي تستضيفها مصر في الفترة من 24 يناير وحتى 1 فبراير المقبل بميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الادارية الجديدة.

وأقيمت اليوم منافسات 25 متر مسدس سريع سيدات، واستطاعت الألمانية دورين فينيكانب من إحراز الميدالية الذهبية، بينما جاءت اليونانية آنا كوراكاكي في المركز الثاني والميدالية الفضية وحصلت المجرية فيرونيكا ميجور على الميدالية البرونزية والمركز الثالث.

معسكر مغلق في المركزالأوليمبي بالمعادي

من جانبه، أكد اللواء حازم حسني، رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للرماية، أن اتحاد الرماية خلق حالة من التركيز للاعبين من خلال معسكر مغلق بالمركز الأوليمبي بالمعادي وميدان العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للبطولة من ضمن خطة الإعداد الموضوعة، والتي أثمرت عن هذه النتائج والتقدم الملحوظ في مستوى اللاعبين الذين حطموا أرقاما قياسية، ليؤكدون أننا نسير في الطريق الصحيح.

اهتمام كبير بتنظيم بطولة كأس العالم للرماية

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، على هامش فعاليات البطولة، إن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، واهتمامه بالرياضة وتوجيهاته المستمرة بتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية، بجانب الاهتمام بالبنية التحتية في القطاع الرياضي، كان له مردود إيجابي في تحقيق نتائج طيبة، وتأهل عدد من اللاعبين يفوق العدد المستهدف لأولمبياد باريس 2024.

ووجه حسني الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا أن الوزير منذ بدء الاستعدادات لإقامة البطولة على ميادين العاصمة الادارية، وهو لا يدخر جهدا في مساعدة الاتحاد وأبطال الرماية والتواصل المستمر لإزالة أي معوقات، لافتا إلى أنه وجه بتوفير كل الإمكانيات من أجل تأهيل اللاعبين، وتسهيل مهمة الاتحاد في تنفيذ خطة الإعداد، وتنظيم البطولة على أكمل وجه، بما يليق بمكانة مصر والجمهورية الجديدة بين دول العالم.