القاهرة الإخبارية: ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان في غزة لتحسين صورتها أمام العالم

قال عربي مرزوق، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إن ألمانيا بجانب الولايات المتحدة الأمريكية واحدة من أكثر الدول الداعمة لإسرائيل بشكل عام، وكان موقف برلين واضحا فيما يحدث، ودعمت الموقف الإسرائيلي بشكل كامل، بجانب طلبات التسليح التي طالبت بها إسرائيل لألمانيا وسمحت لها منذ عملية 7 أكتوبر الماضي، موضحا أن ألمانيا تدافع عن حقوق الإنسان في غزة لتحسين صورتها أمام العالم

أضاف "مرزوق"، خلال رسالة على الهواء، ببرنامج "جولة المراسلين"، ويقدمه الإعلامي حساني بشير، أن التصريحات التي تخرج أحيانا من وزارة الخارجية الألمانية معبرة عن رأي الحكومة الألمانية، وتخرج بحسب بعض المحللين من أجل إحداث توازن، دون رد من الحكومة الإسرائيلية أو التزام.

وأشار إلى أن الحكومة الألمانية على لسان وزيرة الخارجية تحاول إحداث توازن حتى لا تفقد الشرق الأوسط وعلاقتها بهذه الدول، وصورة ألمانيا الديمقراطية وحقوق الإنسان أمام العالم، ومن الملاحظ أنه لا توجد تصريحات كثيرة تخرج من الحكومة الألمانية على لسان المستشار الألماني أولاف شولتس حول ما يجري في غزة بشكل عام.

وأوضح أنه لا يوجد رد فعل من الحكومة الإسرائيلي من الطلبات الألمانية أو تصريحاتها في محكمة العدل الدولية، بشأن ضرورة الالتزام بالقانون الدولي وعمليات القصف العشوائي وما حدث في خان يونس.