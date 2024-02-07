رئيس جامعة حلوان: حزمة الحماية الاجتماعية تعالج آثار الأزمة الاقتصادية العالمية

ثمن الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، القرارات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، ورفع الحد الأدنى للأجور.

أشار في بيان، إلى أن القرارات تأتي من أجل دعم المواطنين في ظل التحديات الراهنة، وتوفير حياة كريمة لهم، وتعبر عن إحساس صادق بما يعانيه المواطن من تحديات.

وقال إن قرارات الرئيس من شأنها معالجة الأزمات الاقتصادية التي يمر بها المواطنون بشكل عاجل، واحتواء أكبر قدر من تداعيات الاضطرابات الاقتصادية نتيجة الأحداث العالمية الخارجية وتأثيراتها الداخلية، لأنه يتابع بدقة وعن كثب المواطنين.