تفاصيل زيادة المرتبات 2024 والعلاوة الدورية ضمن الحزمة الاجتماعية

جاء ضمن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأكبر حزمة اجتماعية للحماية الاجتماعية، والتي يتم تنفيذها اعتبارا من شهر مارس المقبل، وزيادة المرتبات 2024 للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، وعلاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

تفاصيل زيادة المرتبات 2024 والعلاوة الدورية

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، تفاصيل زيادة المرتبات 2024 والعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

زيادة المرتبات 2024

- زيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية، بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه بحسب الدرجة الوظيفية.

رفع الحد الأدنى للأجور

- رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهرياً.

حافز إضافي للدرجة السادسة

حافز إضافي يبدأ من 500 جنيه للدرجة السادسة، ويزيد بقيمة 50 جنيهاً لكل درجة، ليصل إلى 900 جنيه للدرجة الممتازة، بتكلفة 37,5 مليار جنيه.

علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية

ووجه الرئيس السيسي، بصرف علاوات دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهاً وبتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه.