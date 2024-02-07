 «القاهرة الإخبارية»: بوتين يسعى لتحقيق إنجاز عسكري قبيل الانتخابات

أكدت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يسعى إلى تحقيق إنجاز عسكري يعلنه قبيل المعركة الانتخابية، التي تأتي بعد شهر من الآن.

وأوضحت «القاهرة الإخباية»، أن روسيا تخطط لشن هجوم كبير في أوكرانيا قبل الانتخابات الرئاسية، مشددة على أن روسيا تعمل على نشر مئات الدبابات خارج كوبيانسك، كما أن بوتين يأمل في تحقيق نجاحات في حربه ضد أوكرانيا.

وتعمل الدولة الروسية، من أجل إصدار تقارير نجاح لـ«العملية العسكرية الخاصة».