تاكر كارلسون يزور روسيا.. لماذا تخاف أمريكا من لقائه مع بوتين؟

خطف اسم الصحفي الأمريكي، تاكر كارلسون، الأضواء خلال الساعات الماضية، عقب تصريحات قالتها عضوة بمجلس النواب الأمريكي، عن تخوفات من لقاء صحفي مرتقب يجمع بين تاكر كارلسون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في روسيا.

تاكر كارلسون في روسيا وسط قلق أمريكي

وبحسب موقع «روسيا اليوم»، أوضحت عضوة مجلس النواب الأمريكي، مارجوري تايلور جرين، بأن السلطات الأمريكية لديها تخوف من لقاء بين بوتين وتاكر كارلسون في روسيا، إذ كتبت النائبة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»، أن الديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية متخوفين من الحديث عن لقاء بين تاكر كارلسون والرئيس الروسي بوتين في روسيا، مشيرة إلى أن الصحفي المعروف يقول حقائق لا تريد السلطات الأمريكية سماعها.

لقاء متوقع بين تاكر كارلسون وبوتين

وشوهد الصحفي تاكر كارلسون في مسرح بولشوي في العاصمة الروسية موسكو، وسط تكهنات بلقاء منتظر مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعلن قبل بضعة أيام الترشح رسميا لانتخابات الرئاسة في البلاد العام الحالي، فيما توقع البعض أن الصحفي كان يحضر عرض باليه «سبارتاك».

رفض سابق لحوار تاركر مع بوتين

يذكر أن الصحفي تاركر كارلسون يعمل في قناة «فوكس نيوز» القريبة من الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وحاول الإعلامي من قبل إجراء حوار صحفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن السلطات الأمريكية منعته من إجراء الحوار دون الإفصاح عن تفاصيل أكثر حول الواقعة.