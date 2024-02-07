هل تعاني من رعشة فجائية عند النوم؟.. تشير إلى أمراض خطيرة

يعاني العديد من الأفراد حول العالم من حدوث انتفاضة أو رعشة فجائية بأجسادهم عند النوم، يصاحبها تسارع ضربات القلب والتعرق، ما يجعلهم يستيقظون فزعين لشعورهم وكأنهم سقطوا من مكان عالٍ، بحسبما ذكره موقع anxietycentre، ما يجعلنا نتساءل عن أسباب حدوث تلك الرعشة الفجائية؟ وهل تشير إلى مرض خطير؟.

اهتزازات بداية النوم

تصيب الرعشة الفجائية التي تحدث عند النوم الرجال والنساء سواء، وتعرف علميًا باسم اهتزازات بداية النوم وهي نوع من الرمع العضلي أو ما يُعرف بالارتعاش العضلي اللاإرادي، وهناك أسباب عدة وراء حدوث تلك الظاهرة الليلية منها الإفراط في تناول الكافيين والإجهاد البدني وقلة النوم، أو تناول وجبة دسمة قبل النوم، بحسبما أوضحه الموقع الطبي.

الدكتور مصطفى الفولي، استشاري جراحة المخ والأعصاب، أوضح لـ«الوطن»، أن تلك الرعشة هي نوع من أنواع التشنجات، التي تشير إلى حدوث اضطرابات في كهرباء المخ، وهي إشارة لحالات مرضية خطيرة، خاصة إذا كانت تتكرر عدة مرات خلال اليوم وليست عند النوم فقط، منها حدوث نزيف المخ أو السكتات الدماغية أو الضمور الجهازى المتعدد أو ورم الدماغ، مؤكدًا ضرورة استشارة الطبيب إذ تكرر حدوث تلك الظاهرة لأكثر من مرة خلال اليوم لإجراء الفحوصات اللازمة.

تجنب الإجهاد والتوتر

وهناك بعض النصائح التي تفيد في التخلص من الرعشة الليلية، إذا كانت ترتبط بالإجهاد والتوتر، كالتالي:

- يجب تقليل استهلاك الفرد من الكافيين، وتجنب تناوله في فترات متأخرة من الليل.

- الحصول على قسط كافٍ من النوم، وتجنب التعرض للشاشات الساطعة مثل أجهزة التلفاز والموبايل وقت النوم.

- ممارسة تمارين التأمل والتنفس قبل النوم يساعد على النوم باسترخاء.

- تجنب الإجهاد والبعد عن محفزات القلق والتوتر، ومحاولة تهدئة النفس عند المرور بالأوقات الصعبة.