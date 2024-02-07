النائب أحمد مهنى: الرئيس السيسي يضع المواطن المصري في أولوياته

أشاد النائب أحمد مهنى، نائب رئيس حزب الحرية المصري والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن تخفيف الأعباء على كاهل المواطنين، وعلى رأسها زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدا أن الرئيس يضع في أولوياته المواطن المصري، واتخاذ قرارات لعلمه بمدى معاناة المواطنين مع الأزمة الاقتصادية الراهنة، وتأثر مصر بها نتيجة الأحداث العالمية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

أضاف مهنى في بيان له، أن الحكومة تحاول أن تبذل كل الجهود وحماية الأسر البسيطة من تداعيات الأزمة الطاحنة، وموجة غلاء الأسعار، إثر الأزمات العالمية التي ألقت بظلالها على كل دول العالم حتى الاقتصادات القوية، منوها بأن مصر تأثرت فى القلب من هذه الاقتصادات بتلك العوامل، خاصة مع نقص الحصيلة الدولارية وزيادة الفاتورة الاستيرادية.

زيادة الأجور

وأشار إلى أنها ليست المرة الأولى التى يوجه الرئيس فيها بزيادة الأجور، فالقيادة السياسية لا تتوان لحظة على دعم المواطن البسيط، وحرصها على حماية الأسر المصرية من تأثير التداعيات الاقتصادية على تماسكها وصلابتها، مشيرا إلى أن قرارات الرئيس تنتصر للعدالة الاجتماعية، وتحقيق مستوى كاف من الأمان لكل الفئات بالمجتمع.