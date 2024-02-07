«الحرية المصري»: الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطنين

أشاد حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور ممدوح محمد محمود بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التاريخية إلى الحكومة، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارا من الشهر المقبل.

قرارات الرئيس

وقال رئيس حزب الحرية في بيان، إن قرارات الرئيس جاءت في التوقيت المناسب، لتخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين البسطاء، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد، وما استتبعها من ارتفاعات غير مسبوقة في الأسعار.

زيادة الأجور والمعاشات

أضاف أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة الأجور والمعاشات وزيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي، تأكيد على أن الرئيس يشعر بمعاناة المواطنين، وحرصه على حماية المواطنين من تداعيات الأزمة الاقتصادية الراهنة، من خلال تحسين مستوى المعيشة، ودعم قدرات المواطنين البسطاء في توفير احتياجاتهم الأساسية، بما يساهم في توفير حياة كريمة لكل المصريين.

وأكد «محمود» أن هذه القرارات يجب أن يستتبعها تشديد الرقابة على الأسواق، لمنع الاحتكار وعدم التلاعب في الأسعار، وتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مناسبة للمواطنين.