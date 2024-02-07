«غرفة القاهرة التجارية»: قرارات الرئيس السيسي تسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين

أشاد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، بالقرارات التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، والخاصة بتنفيذ أكبر حزمة عاجلة للحماية الاجتماعية، والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين

وقال السمدوني، في تصريحات صحفية، اليوم، إن الحزمة تسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد المصري، والناجمة عن حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط والعالم.

تأثير الزيادات على الحياة الاجتماعية للمستفيدين

وأضاف السمدوني، أن أصحاب المعاشات وأيضا الذين يتقاضون معاشات من برنامج تكافل وكرامة، بالإضافة إلى العالمين بالدولة والقطاع الخاص، مستفيدون من الحزمة الجديدة، التي سيكون لها أثرا إيجابيا على حياتهم الاجتماعية.