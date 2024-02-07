‎سعر الذهب اليوم عيار 21 خلال التعاملات المسائية.. كم يبلغ الآن؟

‎يرغب قطاع كبير من المواطنين في التعرف على مستجدات أسعار الذهب التي تتغير بشكل لحظي على مدار اليوم، لذا تستعرض «الوطن» سعر الذهب اليوم عيار 21 في محلات الصاغة خلال التعاملات المسائية حسب التحديث الأخير لشعبة الذهب، حيث إنه يُعد العيار الأكثر شيوعاً بين المواطنين.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24، اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات المسائية 4171 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات المسائية 3650 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر الذهب اليوم عيار 18

في حين سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات المسائية 3128 جنيهاً، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

كما سجل سعر الجنيه الذهب، اليوم الأربعاء، خلال منتصف التعاملات المسائية 29200 جنيه، قبل إضافة سعر الضريبة وسعر المصنعية، حيث يزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.