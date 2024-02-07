«تشتري ولا تستنى».. هل تستمر أسعار الذهب في الانخفاض؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي العديد من التراجعات الكبيرة منذ بداية الأسبوع، وهو ما زاد من التساؤلات عن أفضل وقت لشراء الذهب، خاصة بعد انخفااض الأسعار، وهو ما جعل الكثيرين يقولون أنه فرصة جيدة للشراء.

وللإجابة عن سؤال أفضل وقت لشراء الذهب، قال الدكتور حسام العجمي الخبير في مجال أبحاث وسوق الذهب في مؤسسة «جولد بيليون»، إنه مع انخفاضات الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، اتجه الكثير من المواطنين نحو الشراء بشكل واضح وصريح، ولكن في الوقت الحالي تتذبذب الأسعار بشكل واضح خلال التعاملات الحالية.

التأني في شراء الذهب الأفضل حاليا

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أنه من الأفضل التأني في الشراء، ومن لدية رغبة في الشراء للاستثمار يتجه لشراء كميات صغيرة الآن خلال فترة تراجع الأسعار الحالية، ناصحا بالانتظار خلال الفترة المقبلة، فقد تنخفض الأسعار بشكل أكبر، وهو ما يمثل فرصة أكبر للشراء وأفضل.

وأشار إلى أنه من الصعب جدا توقع اتجاهات السوق وأسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن السوق يشهد الكثير من التحركات والتذبذبات في السوق المحلي والعالمي.

أسعار الذهب الأن

وشهدت أسعار الذهب اليوم حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3650 جنيهًا، في حين تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو دولارين، لتسجل 2033 دولارًا.

ويشهد السوق العالمي في الوقت الحالي تذبذب واضح ترقبا لتصريحات مسؤولي الفيدرالي الأمريكي خلال الأسبوع الجاري، لتقييم توجهات السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي.