سعر الذهب في منتصف تعاملات اليوم الأربعاء 7-2-2024

أعلنت الشعبة العامة للذهب أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024 في محلات الصاغة بمنتصف التعاملات، وبلغ عيار 21 نحو 3650 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية، بعد أن تراجع الذهب أكثر من 500 جنيه مقارنة بأسعار الأسبوع الماضي.

تستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم 7-2-2024 في منتصف التعاملات، كما يلي.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 7-2-2024 في منتصف التعاملات 4171 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 7-2-2024 في منتصف التعاملات بالصاغة، 3650 جنيها قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

واستقر سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم 7-2-2024 في منتصف التعاملات عند 3128 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم 2440 جنيها دون إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وجاء سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 7-2-2024 في منتصف التعاملات بـ29 ألفا و200 جنيه قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.