«وكيل المالية»: أقل زيادة لأي موظف في الدولة ألف جنيه

أكد أحمد السيد، وكيل وزارة المالية، أن هذه الحزمة التي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم، تعد الحزمة الأكبر بتوجيهات الرئيس السيسي وتكلفتها السنوية تقدر بنحو 180 مليار جنيه، ويستفيد منها قطاع عريض من المواطنين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية وأصحاب المعاشات والجهاز الخاص.

الحافز الإضافي الأعلى إقرارا منذ 2019

أوضح «السيد»، خلال حواره مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن هذه الحزمة تأتي في إطار توجيه الرئيس السيسي بالعمل على إقرار علاوة دورية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي بداية من 1 مارس 2024، و15% من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بالخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيهًا دون حد أقصى، منوهًا بأن الحافز الإضافي هو الأعلى إقرارًا منذ بدء إقرار الحافز الإضافي في 2019.

الحد الأدنى لموظفي الدرجات الثالثة والثانية والأولى 1100

أضاف أن أقل زيادة لأي موظف في الدولة والهيئات التابعة ألف جنيه، موضحًا أن الحد الأدنى لحجم الاستفادة الشهرية ألف جنيه للموظف على الدرجة السادسة أو الخامسة أو الرابعة، مشددًا على أن الحد الأدنى للاستفادة لموظفي الدرجات الوظيفية الثالثة والثانية والأولى تكون 1100، بينما تكون الحد الأدنى لزيادة درجات مدير عام وعالية وممتزة تكون 1200 جنيه.

وشدد على أن الارتقاء بقطاعات التعليم والصحة ماديًا، يؤثر على تقديم الخدمة التعليمية والصحية على جميع المواطنين، ولذلك وجه الرئيس السيسي بتحسين الأوضاع المعيشية لقطاع التعليم قبل الجامعي، بإقرار زيادة تبلغ 8.1 مليار جنيه.