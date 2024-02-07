«اقتصادية النواب»: قرارات الرئيس السيسي تاريخية.. وتضمن توفير حياة كريمة

قال النائب عمرو هندي، عضو لجنة الشئون الإقتصادية بمجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يؤكد للجميع أنه يستهدف توفير حياة كريمة للمواطنين، ويشعر بنبض الشارع، وليس بمعزل عن الأحداث الاقتصادية العالمية التي انعكست على العالم أجمع.

رفع الحد الأدنى للأجور

ووصف عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة أجور العاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهريا بحسب الدرجة الوظيفية، بالتاريخية.

تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين

وأكد عضو «اقتصادية النواب»، أن هذه القرارات تستهدف تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين، خاصة أنها تعد أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية سيجري تنفيذها اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يشعر بالمواطن، ويؤكد دائما انحيازه للمواطن البسيط والفئات غير القادرة.