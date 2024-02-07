خبير أمن دولي: لا دعوات رسمية لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي

أكد مصطفى العمار ، خبير الأمن الدولي، أنه حتى الآن لا يوجد دعوات رسمية لخروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن كل ما يدور حاليا، هو فقط تصريحات تعود إلى اليمين المتطرف، وهذا شيء متكرر في كل حملة انتخابية سواء انتخابات الاتحاد الأوروبي أو البرلمانية أو المحلية.

برلين مهندس الاتحاد الأوروبي

أضاف «العمار»، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أن ألمانيا لا تريد الخروج من الاتحاد الأوروبي لأسباب عدة، أولها أن المدينة الألمانية برلين هي مهندس للاتحاد الأوروبي منذ سنوات على الرغم من الأزمات الكبيرة التي تمر بها أوروبا وألمانيا بسبب الحرب الأوكرانية الروسية التي ليست اختيارها.

الحكومة الألمانية الحالية ضعيفة

وأشار إلى أن أوروبا تواجه العديد من الأزمات الداخلية، من بين هذه الأزمات الحروب والتحديات الكبيرة، متابعًا: «هناك أزمة في إدارة الأزمات، فالحكومة الألمانية الحالية ضعيفة، كما أن المستشار الألماني أولاف شولتس لا يملك الإدارة والحنكة التي كانت تتمتع بها أنجيلا ميركل».

وأوضح أن حل الأزمات أصبحت غير ديناميكية وأكثر تعقيدا من السابق، لكن خروج ألمانيا من الاتحاد الأوروبي ليس واردا، وليس مطروحا للنقاش على طاولة سياسات الأحزاب الألمانية.