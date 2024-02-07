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إعدام 1700 لتر زيت غير صالحة للاستهلاك وغلق مصنع غير مرخص في الزقازيق

كتب:

نظيمة البحرواي
09:04 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
جانب من المضبوطات

جانب من المضبوطات

ترأس الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، حملة للمرور على المنشآت الغذائية بمركز ومدينة الزقازيق، يرافقه مراقبو أول الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، ومدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ومفتشو مكتب الأغذية بإدارة الزقازيق.

مداهمة عدد من المنشآت الغذائية

وأوضحت مديرية الصحة، في بيان، أنه تبين وجود مصنع لتعبئة المواد الغذائية بمدينة الزقازيق، يعمل بدون ترخيص، وبه نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويمثل خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق المصنع.

ضبط 1200 لتر زيت لسوء التخزين

كما تم ضبط 1200 لتر زيت لسوء التخزين، وإعدام 500 لتر زيت، لوجود تغير في خواصه الطبيعية، وسحب العينات اللازمة وإرسالها للمعامل لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وتحرير محضري جنحة صحية للمخالفات المضبوطة.

وأكد الدكتور هشام مسعود، استمرار الحملات المكثفة علي مختلف المنشآت الغذائية بالمحافظة، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين بمحافظة الشرقية.

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