«الصحة» تحذر من الحصول على لقاح الإنفلونزا مرتين خلال العام: لا حاجة لتكراره

حذر الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، المواطنين الحاصلين على لقاح الإنفلونزا الموسمية من تناول الجرعة الثانية خلال نفس العام، مشيرا في تصريحات لـ«الوطن» بأنه طالما تلقى الشخص الجرعة بشكل سليم فلن يكون بحاجة إلى تكرارها مرة أخرى في نفس الموسم.

دور اللقاحات في تعزيز الجهاز المناعي للجسم

وتابع عبدالغفار، أن لقاح الإنفلونزا الموسمية مهم للغاية وليس مرتبطا بشهر معين ولكن يفضل الحصول عليه بداية من شهر أكتوبر لتعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد الفيروسات التنفسية، والتي تنتشر بشكل متزايد خلال الشتاء، مشيرا إلى أن معدلات الإصابة بالأمراض التنفسية لهذا العام لا تختلف كثيرا عن العام الماضي، ولا داعٍ لتخوف المواطنين.

أماكن توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية

وأضاف حسام عبدالغفار، أنه يمكن للراغبين في الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية التوجه لفروع الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية «فاكسيرا» على مستوى محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه لم يسجل حتى الآن أى أعراض جانبية خطيرة للقاح.