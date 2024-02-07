«الصحة» تكرم نعيمة القصير لجهودها في المجال الطبي

استقبل وزير الصحة والسكان، الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بجمهورية مصر العربية؛ لتكريمها على جهودها المبذولة مع الوزارة فيما يتعلق بالقطاع الصحي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير توجه بالشكر للدكتورة نعيمة القصير على ما بذلته من جهود من شأنها دعم المنظومة الصحية في مصر وتقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين، مثمنا الدعم الدائم الذي تقدمه منظمة الصحة العالمية من أجل تعزيز التعاون المشترك في مجال الرعاية الصحية بمصر.

تجمع بين التحديات والإنجازات

وتابع «عبدالغفار»، أن الدكتورة نعيمة القصير كانت تعمل مع الوزارة في فترة مهمة للغاية تجمع بين التحديات والإنجازات، فكانت بصفتها ممثل لمنظمة الصحة العالمية بمصر خير داعم للقاهرة أثناء تفشي فيروس كورونا حول العالم، كما كانت لها بصمة قوية في مبادرات الصحة العامة تحت شعار 100 مليون صحة، ولا سيما مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سي، فكانت شاهدا على حصول مصر على الإشهاد الدولي بخلوها من فيروس سي، كما كان لها العديد من الإسهامات في جميع النجاحات الخاصة بالتطعيمات الخاصة بشلل الأطفال والحصبة والحصبة الألمانية والملاريا.

استعدادات مؤتمر المناخ COP 27

وأضاف أن عاكف كان لها دور كبير في الاستعدادات والتحضيرات الخاصة بمؤتمر المناخ COP 27 العام الماضي، فضلا عن دورها البارز في مؤتمر السكان والصحة والتنمية الذي انعقد في الفترة من 5: 8 سبتمبر الماضي، كما ساهمت كممثل للمنظمة في وضع رؤيتها في العديد من الاستراتيجيات التي عملت عليها الوزارة مثل مكافحة السل ومبادرة الصحة الواحدة والاستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلا عن الاستراتيجية القومية للصحة التي سيتم إطلاقها في الفترة المقبلة، فكانت الدكتورة نعيمة القصير دائما متواجدة وداعمة وتقدم كل المساعدة هي وفريقها.

ومن جانبها، قالت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية السابق بجمهورية مصر العربية، أن مصر دولة كبيرة ذات قدرات ضخمة وقوة بشرية هائلة، معربة عن سعادتها بأنها أسهمت ولو بجزء صغير في دعم المنظومة الصحية بمصر، كما توجهت بالشكر للدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان على كل الجهود التي يبذلها.