نتنياهو: سنواصل الحرب في غزة حتى نقضي على الفصائل الفلسطينية بالكامل

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مواصلة الحرب في قطاع غزة حتى القضاء الكامل على الفصائل الفلسطينية، مشددا رفضه التام بأقل من القضاء عليهم، مشيرا إلى أن خان يونس هي المعلق الرئيسي لهذه الحركة.

وأضاف «نتنياهو»، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الفصائل الفلسطينية لن تبقى في قطاع غزة مجددا ولا رجعة عن الانتصار بالحرب، لافتا إلى أنه سوف يتم السماح للمدنيين بالنزوح من مناطق القتال في قطاع غزة، مؤكدا أنه لن يتوقف من أجل الإفراج عن المحتجزين في القطاع.