رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

خبير شؤون إسرائيلية: «نتنياهو» أسير للقوى اليمينية في حكومته

كتب:

يارا أشرف
06:26 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
أحمد محاميد، خبير الشؤون الإسرائيلية

أحمد محاميد، خبير الشؤون الإسرائيلية

قال أحمد محاميد، خبير الشؤون الإسرائيلية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم، هو أسير لحكومة ائتلافية ضيقة تؤثر عليها بشكل كبير قائمة بتسلئيل سموتريش، وزير المالية، وإيتمار بن جفير، وزير الأمن الداخلي، وبالرغم من وجود قائمة بيني جانتس، وهي قائمة المعسكر العام التي دخلت في أعقاب الحرب في حكومة الطوارئ.

وأضاف «محاميد»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، وتقدمه الإعلامية هاجر جلال، أن «نتنياهو» أسير القوى اليمينية، وبالتالي يعلم اليوم أنه للخروج من هذه الحرب عليه تحرير المخطوفين، هذه هي صورة النصر الوحيدة، وحتى يتم تحريرهم عليه أن يدفع ثمنا باهظا، وهذه النقطة الأساسية.

الحكومة الإسرائيلية تعي شرط تحرير الرهائن

وتابع: «الحكومة الإسرائيلية تعي أن شرط تحرير المخطوفين والرهائن الإسرائيليين هي أن تدفع إسرائيل ثمنا باهظا للغاية، هذا الثمن الباهظ لن يقبله بن جفير وسموتريش، وبالتالي يعلم نتنياهو أنه في هذه الحالة، سيزعزع هذا الأمر حكومته، وسيخرجان من الحكومة لكسب اليمنيين لصالحهما».

قمة باريس

وواصل: «حضور مصر وقطر والولايات المتحدة في قمة باريس جاء لبناء مخطط وإطار عام لإنهاء هذا الصراع على المدى القريب، وحل الأزمة والحرب والأسرى من الجهتين، بجانب الأفق السياسي المتضمن من سيحكم غزة ومصيرها من حيث الإعمار».

اقرأ المزيد:

«ميركافا» تصبح خردة في غزة.. كيف دمرت الفصائل الفلسطينية أقوى أسلحة إسرائيل؟

نتنياهو يدعو إلى اجتماع لبحث رد حماس على صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل

الخارجية الأمريكية: بلينكن سيناقش في إسرائيل إطلاق سراح المحتجزين

«رويترز»: حماس اقترحت إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل لإنهاء العملية العسكرية
بقلم يارا أشرف