مسلم: انتهاء الحرب يعني خروج نتنياهو من الحكومة ومحاكمته

أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن موضوعات التفاوض تأخذ في طياتها واستخداماتها الكثير من المبالغات والأهداف، فلا يوجد طرف يطرح من الورقة الأولى الواقع بشكل كبير.

وأضاف مسلم، في مداخلة عبر قناة «العربية الحدث»، أن حركة حماس تريد وقفا كاملا لإطلاق النار وخروج القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ولا تريد استخدام الهجمة المؤقتة، بينما إسرائيل تتحدث عن استعادة الرهائن دون وقف كامل لإطلاق النار والحرب ستكون مستمرة.

وتابع رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، أنّ الجهد المصري سيكون موجودا في هذه المساحة من التفاوض، فليس من المعقول أن يطرح طرف طرحا مباشرا بينما يوافق الآخر على الفور.

وأوضح: «أمريكا والأطراف المعنية مهتمة بهذا الأمر بشكل أو بآخر، بدليل جولة وزير خارجيتها أنتوني بلينكن، حيث زار السعودية ومصر ويزور قطر ثم سيسافر إلى تل أبيب والضفة، وبالتالي، فإن كل الجهد المصري والجهد العربي سيكون منصبا على وجود هدنة طويلة تؤدي في النهاية إلى وقف إطلاق النار، ولكن التفاصيل كثيرة مثل كيفية خروج الرهائن».

وأشار، إلى أن الحرب مستمرة بشكل أو بآخر وفقا لتصريحات رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشددًا على أن انتهاء الحرب يعني خروجه من الحكومة ومحاكمته، وبالتالي، فإنه يحاول إطالة أمد الحرب بشكل كبير.