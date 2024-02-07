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نتنياهو: الخضوع لمطالب الفصائل الفلسطينية سيجلب كارثة على إسرائيل

كتب:

يارا أشرف
08:09 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن الخضوع لمطالب الفصائل الفلسطينية سيجلب كارثة على إسرائيل، مؤكد التواجد والنشاط في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأضاف «نتنياهو»، خلال مؤتمر صحفي عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»: «سنبدأ العمل على استبدال وكالة أونروا في غزة»، مشيرا إلى أنه أبلغ أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي بأن غزة سوف تكون منزوعة السلاح بعد هزيمة الفصائل.

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الانتصار على الفصائل سيكلفنا مزيدا من الوقت، ولا يوجد بديل عن القضاء عسكريا عليهم.

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بقلم يارا أشرف