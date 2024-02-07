خبير سياسي: نتنياهو يتحدى العالم ويرفض مقترح التهدئة

أكد الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مؤتمره الصحفي الأخير أعلن استمرار الحرب مما يعني رفضه مقترح التهدئة، مشددًا أن نتنياهو أكد أنه أعطى تعليمات لجيش الاحتلال بالدخول إلى رفح.

نتنياهو مُصر على مواصلة القتال في غزة

وأوضح «الرقب»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المُذاع عبر شاشة «الحياة»، أن نتنياهو مُصر على مواصلة القتال في قطاع غزة، منوهًا بأنه تحدٍ واضح وصريح لكل العالم، مضيفًا أن نتنياهو يريد ارتكاب مزيد من المجازر ضد المدنيين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددًا أن نتنياهو لن يضحي ببن غفير واستمرار الحرب من مصلحته.

نتنياهو يقف في تحدٍ واضح ضد الولايات المتحدة الأمريكية

وأضاف أن نتنياهو يقف في تحدٍ واضح ضد الولايات المتحدة الأمريكية وهو ما ظهر خلال زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في زيارته الأخيرة لإسرائيل، مشددًا على أن نتنياهو رفض أن يكون هناك لقاء بين بلينكن ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، وهذا يعني أن نتنياهو يتحدى أمريكا وأمريكا لن تفعل له شيئا.