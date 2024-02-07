السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري بذكرى الإسراء والمعراج

تقدمت السيدة انتصار السيسي، بالتهنئة لجموع الشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج.

وكتبت السيدة انتصار السيسي، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك»: «أتقدم بالتهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية بمناسبة الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج، تلك المعجزة الربانية العظيمة التي اختص بها الله نبينا الكريم، داعية المولى عز وجل بأن يعيد هذه الليلة المباركة علينا بالخير واليمن والبركات. وكل عام وأنتم بخير».