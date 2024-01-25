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السيدة انتصار السيسي تحيي أمهات الشهداء في عيد الشرطة: قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن

كتب:

شريف سليمان
11:12 ص | الخميس 25 يناير 2024
السيدة انتصار السيسي

السيدة انتصار السيسي

هنأت السيدة انتصار السيسي، الشعب المصري بعيد الشرطة، ووجّهت التحية لأمهات الشهداء اللاتي قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن في أمن وأمان. 

وكتبت السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: «كل عام وشعب مصر بخير بمناسبة الاحتفالات بعيد الشرطة، التي نحتفل بها لتذكرنا بأمجاد وبطولات رجالها».

وأضافت: «أُحيي أمهات الشهداء اللاتي قدمن أغلى ما لديهن ليحيا الوطن في أمن وأمان، حفظ الله مصر وشعبها وكل عام وأنتم بخير».

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