سهير شلبي: تكريمي من السيدة انتصار السيسي كأيقونة للإعلام مصدر فخر

قالت الإعلامية سهير شلبي، إنها تداوم على الدعاء بالجبر من الله: «دائما أدعو اللهم أجبرني جبراً يتعجب له أهل السماء والأرض، في الصحة والقيمة وكل شيء، وهو ما تحقق لي بدعوتي لحفل حرم الرئيس السيسي والتكريم كأيقونة للإعلام، ما كان مصدر فخر وسعادة لي لتقدير مجهودي لسنوات».

«شلبي»: السيدة انتصار السيسي نموذج المرأة المصرية الأصيلة

وأضافت «شلبي»، في حوارها مع الإعلاميتين سناء منصور وياسمين طه زكي، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، قائلة عن السيدة انتصار السيسي: «سيدة مصرية جميلة تقف بجوار الرئيس السيسي وتدعمه وأحب فيها نموذج السيدة المصرية الأصيلة التي تدعم زوجها، وهناك معادلة صعبة وهي تحقيق النجاح على مستوى العمل مع الحفاظ على استقرار الأسرة».

الرسالة الأساسية للمرأة بيتها وزوجها

وترى الإعلامية القديرة، أنَّ الرسالة الأساسية للمرأة هي زوجها وأسرتها، أي بيتها أولاً، ثمَّ تفعل أي شيء آخر بعد ذلك، قائلة: «الست الأصيلة تشوف احتياجات بيتها أولا ثمَّ تحقق ذاتها بعد ذلك».