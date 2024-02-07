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شيخ الأزهر في ذكرى الإسراء والمعراج: اللهم كن عونا للمستضعفين والمرابطين ببيت المقدس

كتب:

أحمد الشرقاوي
05:42 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب

فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب

قال الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لقد شرَّف المولى -عزَّ وجلَّ- المسجد الأقصى المبارك، بأن اصطفاه موطنًا لالتقاء رحلة الإسراء برحلة المعراج، حيث أُسريَ برسول الله ﷺ إليه، ومنه عرج به، وفي محرابِه صلَّى ﷺ إمامًا بالنبيين.

وأضاف في بيان: في أكناف هذا المكان المُعظَّم من أرض فلسطين، يواجه أهلُ الإيمان بصبرٍ وثباتٍ اعتداءات المُحتَل الهمجيَّة، ويُحيون في الأمة بأسرها، صِلتَها بمَسرى رسول الله ﷺ وحقوقه عليها.

وتابع: «فاللهم في هذه الذكرى الشريفة، كن للمستضعفين والمرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مغيثًا وظهيرًا، معينًا ونصيرًا».

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