شيخ الأزهر في ذكرى الإسراء والمعراج: اللهم كن عونا للمستضعفين والمرابطين ببيت المقدس

قال الإمام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، لقد شرَّف المولى -عزَّ وجلَّ- المسجد الأقصى المبارك، بأن اصطفاه موطنًا لالتقاء رحلة الإسراء برحلة المعراج، حيث أُسريَ برسول الله ﷺ إليه، ومنه عرج به، وفي محرابِه صلَّى ﷺ إمامًا بالنبيين.

وأضاف في بيان: في أكناف هذا المكان المُعظَّم من أرض فلسطين، يواجه أهلُ الإيمان بصبرٍ وثباتٍ اعتداءات المُحتَل الهمجيَّة، ويُحيون في الأمة بأسرها، صِلتَها بمَسرى رسول الله ﷺ وحقوقه عليها.

وتابع: «فاللهم في هذه الذكرى الشريفة، كن للمستضعفين والمرابطين في بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، مغيثًا وظهيرًا، معينًا ونصيرًا».