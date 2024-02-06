الاحتلال الإسرائيلي يهدم منزلين بالضفة الغربية.. والمستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم جنود الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مصنعا في منطقة واد الصابر بين بلدتي سرطة وقراوة بني حسان غرب سلفيت في الضفة الغربية، واحتجز العاملين فيه، وهدمت القوات الإسرائيلية منزلا يعود لفلسطيني على مساحة نحو 120 مترا مربعا، بحجة عدم الترخيص، وتدمير 6 أخرى، في قرية النويعمة، شمال مدينة أريحا، وفق لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

مستوطنون يواصلون اقتحام باحات المسجد الأقصى من باب المغاربة

كما هدم جنود الاحتلال الإسرائيلي، جزءا من منزل في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، فيما واصل المستوطنون استفزازاتهم بحق المقدسات الإسلامية في مدينة القدس المحتلة، مقتحمين باحات المسجد الأقصى ومؤديين طقوسا تلمودية تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وفي قطاع غزة الذي يعاني من عدوان إسرائيلي منذ 7 أكتوبر الماضي، اعتقلت القوات الإسرائيلية، اليوم، عشرات الفلسطينيين تراوحت أعمارهم بين 15و65 عاما في غرب مدينة غزة.

منع القوافل الإنسانية من الوصول إلى غزة

وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، قال في وقت سابق، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت 56% من القوافل الإنسانية «34 من أصل 61» من الوصول إلى شمال غزة في يناير الماضي، مشيرة إلى منعت 25% من البعثات من الوصول إلى الجزء الأوسط «28 من أصل 114»، وفق لشبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.