حزب الجيل بالإسكندرية: قرارات الحماية الاجتماعية لم تشهدها مصر من قبل

أشاد عمر عوض، مساعد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، وأمين عام محافظة الإسكندرية، بما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بحزمة اجتماعية تاريخية لم تحدث من قبل لتخفيف أعباء المعيشة عن المصريين، موضحا أن قرارات الرئيس التاريخية والمفاجئة بزيادة الأجور والمعاشات ورفع الحد الأدنى للأجور جاءت في الوقت المناسب لتخفف الأعباء عن الأسرة المصرية.

الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية

وأضاف «عوض»، في بيان مساء اليوم، أن حزمة قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ترجمة لانحيازه للمواطن المصري ووضعه على رأس الأجندة الوطنية رغم ما تواجهه الدولة من أعباء اقتصادية نتيجة الأزمة العالمية.

وقال، إن الرئيس حريص على مساندة الأسرة المصرية ومساعدتها على الصمود في مواجهة التداعيات العالمية، لسد احتياجاتها المعيشية حتى تجاوز صعوبات المرحلة الراهنة وتحجيم آثارها على حياة المواطن.

«جيل الإسكندرية»: يجب زيادة تشديد الرقابة على الأسواق

وأكد أمين «جيل الإسكندرية»، ضرورة تعزيز قرارات الرئيس بمزيد من تشديد الرقابة على الأسواق والمواجهة الحاسمة لمحتكري السلع، لكي يشعر المواطن بمزيد من الإيجابيات التي تدفعه لمزيد من العمل.

وأشار «عوض»، إلى أن تلك التوجيهات تستهدف في المقام الأول توسيع شبكة الحماية الاجتماعية في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة وتوفير الحد الأدنى من الأجور الذي يمكنهم من مواجهة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن القيادة السياسية تستشعر حجم الأعباء التي يتحملها محدودي الدخل في ظل الظرف الراهن وتبعث برسالة واضحة ولا لبس فيها تؤكد على أن الدولة لن تتخلى عن أبنائها مهما كلفها ذلك من أعباء مالية تفوق قدرتها.

وأوضح إلى إن الحزمة الاجتماعية التى وجه بها الرئيس السيسى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور ليصل 6 آلاف جنيه، وزيادة المرتبات من 1000 لـ1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يبدأ موعد التنفيذ 1 مارس المقبل.