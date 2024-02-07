النائب إبراهيم الديب: قرارات تاريخية من الرئيس السيسي لحماية كل فئات المجتمع

وصف النائب إبراهيم الديب عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للحكومة، بحزمة اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، بالقرارات التاريخية غير المسبوقة.

أضاف في بيان، أن هذه القرارات تسهم بقوة في تخفيف تداعيات الآثار الاقتصادية العالمية على المواطنين وخاصة الفئات البسيطة وغير القادرة، ومن ثم هذه القرارات انعكاس مهم لأولوياته الدائمة في الانتصار للمواطن البسيط ودعم الشرائح متوسطة وقليلة الدخل.

قرارات الرئيس السيسي

وتابع بأن هذه القرارات تسهم بقوة في الصمود أمام غلاء المعيشة الناتجة عن التداعيات العالمية الراهنة، برفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 6 آلاف جنيه وزيادة المرتبات بين 1000 و1200جنيه، ورفع المعاشات 15% على أن يكون موعد التنفيذ مارس المقبل.

أشار إلى أن الحزمة الاجتماعية تشمل تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، وزيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وآخرى لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض، وبالتالي جرت مراعاة كل الفئات المهنية بالمجتمع ومختلف الشرائح.

أكد أن هذه القرارات ترجمة مهمة لحرص القيادة السياسية على مراعاة محدودي الدخل وتخفيف العبء عن كاهلهم لتمكينهم من سداد احتياجاتهم المعيشية الأساسية ومواجهة مصاعب الحياة.