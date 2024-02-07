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المركز المصري للفكر والدراسات يناقش حلولا لمواجهة التحديات الاقتصادية

كتب:

أحمد العانوسي
11:00 م | الأربعاء 07 فبراير 2024
المركز المصري للفكر والدراسات

المركز المصري للفكر والدراسات

انطلقت فعاليات ورشة عمل المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، اليوم، لمناقشة تحديات الاستثمار الوطني الحالية والآليات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأجل التي تمكن الدولة المصرية من تصحيح تلك الأوضاع الاقتصادية.

وقالت دينا عبد الفتاح رئيس تحرير مجلة «أموال الغد»، وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن الورشة حلقة من ورشات العمل الاقتصادية التي ينظمها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، بهدف طرح التحديات المعرقلة للنشاط الاقتصادي واستعراض الحلول لمواجهة التحديات.

وتهدف الورشة للعمل على تسليط الضوء ومناقشة الوضع الراهن للاقتصاد المصري، خاصة مع نمو الناتج الصناعي المصري بنسبة 250% في الفترة من 2014 إلى 2022، وأثر ارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وأسعار الطاقة عالميًا بسبب اضطرابات سلاسل الإنتاج والتوريد على أداء الاقتصاد المصري وحصيلة الصادرات من العملة الصعبة.

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